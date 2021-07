Florida: Detienen a mujer que encerraba a su hija autista en una jaula

Una mujer de Melbourne, en el centro de Florida, fue arrestada y acusada de tener a su hija, una niña que padece de autismo severo, encerrada en una jaula en su casa, según medios locales.

Melissa Doss, de 42 años, fue denunciada este lunes por delitos de abuso agravado contra un menor y negligencia infantil.

La detención de la mujer, a la que un juez impuso una fianza de 20.000 dólares, se produjo este domingo, cuando un vecino llamó al 911 para avisar que una menor había trepado por encima de su reja y estaba en su patio.

