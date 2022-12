Joven intentó matar a su madre luego que le pidió que ordene su pieza

Un joven de 17 años fue acusado de intento de asesinato tras atacar a su madre con un cuchillo y golpearla con un sartén luego que ésta que le dijo que ordenara su habitación.

El adolescente identificado como Tobias Jacob Brewer, fue arrestado el 30 de noviembre luego que las autoridades encontraron a su madre gravemente herida en su casa de Florida, Estados Unidos.

Según indican los documentos policiales, Brewer explicó que "no le gustaba limpiar su habitación" y que estaba "cansado" de que su madre "insistiera constantemente en eso", por lo que incluso le pidió a un amigo que le prestara un arma de fuego para asesinarla.

El caso fue transferido a un tribunal para adultos, con la próxima audiencia programada para el 11 de enero de 2023, mientras que la madre del joven se encuentra hospitalizada en estado crítico.

FL. Tobias "Toby" Jacob Brewer, 17, accused of trying to kill his mother because she kept asking him to clean his room allegedly beat her with a frying pan and stabbed her with a pocket knife was arrested, booked into juvenile detention on Nov. 30. 😬 "Spoiled, lazy little rats!" pic.twitter.com/r6nxbLQd8J