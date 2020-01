Texas es el primer estado de EEUU que se niega a acoger refugiados

Texas anunció este viernes que se convertirá en el primer estado de Estados Unidos que se niega a acoger refugiados, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera a los territorios del país la opción de no recibirlos.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, envió una carta al secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, en la que afirmó que su estado "no puede comprometerse con los planes iniciales de reasentamiento de refugiados para el año fiscal 2020".

Este es el estado que más refugiados recibe en el país, con casi 2.500 en el año fiscal 2019, por lo que el anuncio generó críticas de grupos que defienden los derechos de los inmigrantes.

"Estamos decepcionados por esta atroz violación de nuestra libertad religiosa", aseguró en un comunicado el Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados, una de las principales agencias que trabajan con este colectivo en el país.

"Históricamente, Texas ha sido una fuente de esperanza para los refugiados en todo el mundo, y es indignante que el estado esté intentando dar marcha atrás ahora a su legado de bienvenida y compasión", añadió.

Texas will not resettle refugees in 2020, Gov. Greg Abbott told the Trump administration Friday.



“I don't think that it's the governor's business to try to take up…things that are the federal government's job,” Texas @RepGonzalez says. https://t.co/TZbu81w8VZ pic.twitter.com/RyTyry6Vej