Dos personas murieron y al menos otras 18 resultaron heridas tras un tiroteo ocurrido la madrugada de este domingo en el estado de Florida, Estados Unidos. Las autoridades informaron que se trató de un altercado entre dos grupos que se encontraban en una fiesta de Halloween.

El tiroteo ocurrió poco antes de las 03:00 de la madrugada en la localidad de Ybor City, ubicada en el centro histórico de Tampa, en la costa oeste de Florida. Según dijo el jefe del Departamento de Policía de Tampa, Lee Bercaw, el episodio comenzó con una disputa entre dos grupos que terminó escalando.

Un hombre murió en el lugar y un segundo falleció en un hospital local, detalló Bercaw, quien además señaló que al menos 18 personas fueron llevadas a un centros médicos.

En imágenes publicadas en redes sociales puede verse el inicio de la pelea en plena calle y se aprecia que uno de los participantes parece llevar un arma.

También hay numerosas imágenes de decenas de personas con sus disfraces de Halloween corriendo por la calle y buscando refugio mientras se escuchan los disparos.

