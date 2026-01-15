Trump amenaza con invocar la Ley de Insurrección en Minnesota si siguen ataques contra ICE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó este jueves con invocar la Ley de Insurrección en Minnesota si las autoridades demócratas de ese estado no ponen fin a los ataques de "agitadores profesionales" contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores profesionales e insurrectos que están atacando a los patriotas de ICE, que solo intentan hacer su trabajo, instauraré la Ley de Insurrección, algo que muchos presidentes han hecho antes que yo", escribió Trump en su red, Truth Social.

El mandatario insistió en que así pondrá "fin rápidamente a la farsa que se está desarrollando en ese estado que alguna vez fue grande".

Por su parte, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró el jueves a la prensa frente a la Casa Blanca que ha hablado con Trump sobre la Ley de Insurrección y que la decisión de aplicarla o no recae en él.

Noem dijo que no recomendó específicamente la Ley de Insurrección a Trump, pero que se discutió como "una de las opciones que tenía constitucionalmente".

"El presidente tiene esa oportunidad en el futuro. Es su derecho constitucional, y depende de él si quiere utilizarla", apuntó Noem.

La amenaza del republicano de aplicar la legislación, uno de los poderes de emergencia más contundentes y que autoriza al presidente a desplegar fuerzas armadas dentro del territorio estadounidense, se produce horas después de que un agente de ICE disparara contra una persona hiriéndola en la pierna en Minéapolis (Minnesota) durante una manifestación contra las redadas migratorias ordenadas por la Administración Trump.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, la persona herida habría utilizado una pala de nieve para atacar al agente, que disparó "para defenderse".

Enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden escalaron en la noche de este miércoles en Minéapolis poco después del disparo. Agentes federales utilizaron granadas aturdidoras y gases lacrimógenos contra la multitud, según la cadena CNN.

El hecho sucedió en la misma ciudad de Minnesota donde una semana atrás Renee Good, estadounidense de 37 años, murió abatida por otro agente de ICE.

Tras la muerte de Good, el estado de Minnesota y las ciudades de Mineápolis y Saint Paul demandaron a la Administración Trump para frenar las redadas y el despliegue masivo de agentes federales en esas ciudades.

Trump respondió acusando al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Minéapolis, Jacob Frey, ambos demócratas, de priorizar a "delincuentes e inmigrantes indocumentados" y de fomentar el caos.

Noem responsabilizó hoy a Walz de empeorar la situación sobre el terreno [por no trabajar] con las autoridades federales.

"Si las cosas no mejoran con el gobernador Walz, no creo que las calles se vuelvan más seguras. El gobernador Walz y su equipo de liderazgo deben contactarnos y ver cómo podemos trabajar juntos, como lo hemos hecho en muchos otros estados", dijo Noem.

En cuanto a las operaciones del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) de la administración, Noem dijo que "no hay planes de retirarse de Minnesota".

El presidente estadounidense ya había amenazado con usar la Ley de Insurrección, -que no debe confundirse con una ley marcial- en respuesta a las protestas contra las campañas migratorias en las ciudades de Portland (Oregón) y Chicago (Illinois), el año pasado.

La última vez que se hizo uso de la Ley de Insurrección fue en 1992, bajo el mandato de George H.W. Bush (1989-1993) en California como respuesta a los disturbios civiles registrados en Los Ángeles tras la absolución de cuatro policías blancos acusados de golpear a un conductor afroamericano.