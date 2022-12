Un menor murió luego de que avioneta se estrellara en el mar en Florida

Equipos de rescate de la Oficina del Alguacil del Condado de Sarasota, en Florida (EE.UU.) encontraron la avioneta que se estrelló con al menos dos personas a bordo en el Golfo de México y hallaron dentro del aparato el cuerpo de un menor, mientras continúa la búsqueda de un hombre desaparecido, informaron las autoridades.

Los "restos" de la avioneta monomotor Piper Cherokee alquilada fueron encontrados por comandos aéreos este domingo por la tarde, a más de una milla (1,6 km) al oeste de la costa, indicó en Twitter la Alcaldía de la ciudad de Venice, en la costa oeste de Florida.

Igualmente, añadió, los buzos de la Oficina del Alguacil de Sarasota localizaron a un menor fallecido "dentro del área de pasajeros del avión".

Por su parte, y citando fuentes policiales, el canal 8 local de NBC indicó que una mujer cuyo cuerpo unos buzos encontraron en el mar este domingo, también viajaba en la aeronave.

Las autoridades buscan en estos momentos a un "piloto o pasajero masculino" que aún no ha sido localizado.

Hasta el momento no han sido identificadas las personas involucradas en este suceso.

This investigation was initiated Sunday morning (12/4) after 10 a.m. with a Federal Aviation Administration (FAA) inquiry to the VPD to check with Venice Airport for an overdue airplane that had not returned Saturday night to its originating airport in St. Petersburg.