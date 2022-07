Adultos mayores fueron denunciados por practicar sexo oral en un parque: Los viralizaron

Una pareja de adultos mayores fue denunciada ante la policía municipal de Zamora, en España, luego que transeúntes los vieran practicando sexo oral en una banca, a plena luz del día.

Los vecinos del sector les tomaron fotos y grabaron videos que difundieron en las redes sociales. Algunos incluso bromearon con la coincidencia del Día del Abuelo, que en varios países se celebra el 26 de julio (en Chile es en octubre).

ojala los abuelos sean eternos https://t.co/fwOBWWZVNb — Salvador Lucas (@_S4O_) July 27, 2022

Según medios locales, la pareja de avanzada edad se recompuso y no perdió la calma para hablar con las autoridades que los interrumpieron. De manera "muy correcta", conversaron con los agentes y argumentaron que creían que nadie los estaba viendo, pues pasaba muy poca gente en ese momento.

Los oficiales les dijeron que en el sector "pasaban niños y otras personas adultas y (los acusados) no podían tener esas muestras de efusividad en público".

Debido a la actitud comprensiva de la pareja, la concejala Concha Rosales, de Zamora, señaló que los agentes les pidieron "que no vuelva a pasar y debido a su edad, en principio, no está previsto denunciarlos por exhibicionismo si no dan nuevas muestras en público de su fogosidad sexual".