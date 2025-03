Rescatan a cerdos que artista chileno iba dejar morir para una exposición en Dinamarca

Un artista chileno causó polémica al querer dejar morir de hambre a tres cerditos como parte de una controvertida exposición de arte en Dinamarca.

La muestra llamada "Ahora te importa" tenía por objetivo generar conciencia sobre el cruel trato causado por la industria porcina del país, uno de los mayores exportadores de carne de cerdo del mundo.

Para demostrar su punto, Marco Evaristti, dejó a los tres animales en una jaula hecha con heno y carros de supermercado, sin comida ni agua. Sin embargo, a los tres días los cerdos fueron robados.

Posteriormente, fue el propio artista quien confirmó que los animales habían sido robados por una organización animalista con la ayuda de uno de sus amigos, Casper Steffensen, quien decidió rescatarlos luego que su hija de 10 años le rogó que "se asegurara de que los cerditos no murieran".

"Llamé a la policía para denunciar el robo de los lechones y tuve que cerrar toda la exposición por eso, así que me sentí muy decepcionado cuando Caspar me dijo que él estaba involucrado en el robo. Pero luego lo pensé durante unas horas y me di cuenta de que al menos de esta manera los lechones tendrían una vida feliz", reflexionó Evaristti.

Pese a que las intenciones del artista era denunciar el maltrato de los cerdos en las grandes industrias, fue duramente criticado por su exhibición, ya que ésta en sí era un abuso.

Evaristti ha presentado anteriormente otras exhibiciones de arte controvertidas, incluida una en la que la gente podía encender una licuadora con un pez dorado nadando adentro y otra en la que preparaba y servía albóndigas con su propia grasa corporal y pasta agnolotti, según informó la revista People.