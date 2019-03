Holanda: Policía detuvo al principal sospechoso del tiroteo de Utrecht

La Policía holandesa detuvo a Gökmen Tanis, un hombre de 37 años nacido en Turquía, como principal sospechoso del tiroteo este lunes en un tranvía en la ciudad de Utrecht, en el centro de Holanda.

En una conferencia de prensa, un portavoz de la Policía anunció la detención, aunque no confirmó los motivos del tiroteo que se cobró la vida de tres personas y dejó otras cinco heridas, tres de gravedad.

Poco después del atentado, las autoridades policiales difundieron una fotografía del sospecho a través de redes sociales -la misma que después borraron- para solicitar ayuda de la ciudadanía, advirtiendo eso sí que acercarse a él era peligroso.

Durante la jornada, la Policía realizó varios registros en casas cercanas al lugar del incidente, con sospechas de que el atacante estuviera atrincherado ahí.

As reported in the press conference: The police arrested a man for his involvement in the shooting at the #24oktoberplein in #Utrecht.