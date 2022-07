Azafata encontró una cabeza de serpiente en su comida del avión

Una azafata quedó horrorizada cuando descubrió una cabeza de serpiente entre su comida, el pasado 21 de julio, mientras se encontraba a bordo de un vuelo de SunExpress que iba desde Turquía hasta Alemania.

La situación quedó registrada en un video que la asistente compartió por redes sociales, el cual llevó a la aerolínea a iniciar una investigación. Previamente, habían recibido quejas de otros miembros de personal aéreo que encontraron escarabajos y caracoles en la comida, según informa The Sun.

La aerolínea emitió un comunicado en el que se refirió a la situación como "absolutamente inaceptable" y que su prioridad es que "los servicios que brindamos a nuestros huéspedes en nuestro avión sean de la más alta calidad y que tanto nuestros huéspedes como empleados tengan una experiencia de vuelo cómoda y segura".

"Hasta que concluya el proceso de investigación en cuestión, se han tomado de inmediato todas las medidas y acciones preventivas, incluida la interrupción del suministro del producto en cuestión", agregó.

En tanto, la compañía de catering, Sancak Inflight Services, negó que la cabeza del animal proviniera de la cocina de la empresa, debido a sus estrictos protocolos, pero que pudo haber sido agregada junto con el plato en una fecha posterior a su elaboración.

The Turkish Sunexpress says, “the claims and shares in the press are absolutely unacceptable” , on the Video showing a snake head in the food (meals) provided onboard the Ankara-Düsseldorf flight !



📹Gazete Duvar via https://t.co/CTaFtpzgtN#aircraft #flight #catering #aviation pic.twitter.com/ik94B4bMas