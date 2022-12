Volodímir Zelenski fue elegido persona del año por la revista Time

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, fue elegido por la revista Time como la persona del año y asegura que su éxito "como líder en tiempos de guerra se ha basado en el hecho de que el coraje es contagioso".

En su artículo dedicado a Zelenski, la revista, que cada año elige a la persona que considera que más ha influido en el mundo, sostiene que no había mucho en la biografía de Zelenski que hiciera predecir su voluntad de ponerse en pie y luchar contra la invasión rusa.

En este sentido, apunta que había llegado a la presidencia en 2019 procedente del mundo de las artes, donde había sido comediante y productor de cine, y esta experiencia, lejos de jugar en su contra, resultó ser determinante para convertirse en líder.

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa