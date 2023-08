Zelenski acusó a Lula de "coincidir con las narrativas" de Putin

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó hoy al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de "coincidir con las narrativas" del líder ruso, Vladímir Putin, después de que el presidente de Brasil afirmara que ni Rusia ni Ucrania quieren la paz "mientras sigue muriendo gente".

"No sé por qué tiene que coincidir con las narrativas" de Putin, dijo Zelenski durante una entrevista con EFE y varios medios latinoamericanos en Kiev, al ser preguntado por las afirmaciones hechas esta semana por el presidente brasileño.

Zelenski dijo que Putin "no es distinto de cualquier colonizador", y afirmó que "miente y manipula constantemente" y "está matando a nuestros hijos y violando a nuestras mujeres".

"Espero que (Lula) tenga una opinión propia. No me parece necesario que sus pensamientos coincidan con los pensamientos del presidente Putin", agregó Zelenski, que afirmó que declaraciones como las del líder brasileño "no ayudan a traer ninguna paz".

En ese sentido, el jefe del Estado ucraniano insistió en invitar a Lula a reunirse con él para hablar en persona sobre lo que ocurre en Ucrania, algo a lo que el mandatario brasileño no ha accedido por el momento.

"Para ser honesto, si el presidente Lula quisiera decirme algo, que se siente (conmigo) y me lo diga", dijo Zelenski, quien añadió: "pensaba que tenía una comprensión más amplia del mundo".

El planteamiento de Zelenski se da a menos de un mes de que el Presidente de Chile, Gabriel Boric, llamara a los países del continente a condenar unánimemente la invasión rusa en Ucrania en la cumbre de la Celac. Por ello, Lula lo apuntó por su "falta de costumbre de participar en estas reuniones", lo que "hace que un joven tenga más prisa", por lo que Boric afirmó no sentirse ofendido.

ZELENSKI PIDIÓ "PACIENCIA" CON LA CONTRAOFENSIVA

Volodímir Zelenski pidió también "paciencia" ante el ritmo al que avanza la contraofensiva del ejército ucraniano "si queremos vencer", destacando la importancia de que sus tropas hayan tomado la iniciativa en el campo de batalla desde inicios de julio.

"La contraofensiva es complicada y es posible que sea más lenta" de lo que se esperaba, dijo al ser preguntado sobre la posible urgencia de recuperar territorio de forma más rápida ante la perspectiva de las elecciones de 2024 en Estados Unidos, que podrían traer a la Casa Blanca una Administración menos dispuesta a seguir enviando ayuda militar.

El líder ucraniano afirmó también que, mientras que en los ojos de los ucranianos puede verse "cansancio" tras casi medio año de guerra, en los de los rusos puede verse "miedo" ante el avance ucraniano.