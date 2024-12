Zelenski denunció 730 ataques aéreos rusos en la última semana

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este domingo que Rusia atacó en los últimos siete días, incluso en la Nochebuena, utilizando un total de 730 sistemas de ataque aéreo, incluidos drones, bombas guiadas y misiles.

"Nuestras ciudades y comunidades están bajo el permanente bombardeo ruso. Incluso en Nochebuena, los terroristas lanzaron un ataque aéreo masivo. Sólo esta semana, Rusia usó más de 370 drones de ataque, aproximadamente unas 280 bombas guiadas y 80 misiles de varios tipos contra Ucrania", escribió Zelenski en su cuenta de la red social X.

"Este terror sólo puede ser frenado con la conjunción de fuerzas", apuntó Zelenski en una jornada en la que el Ejército de Ucrania informó del derribo en la noche del sábado a este domingo de nueve drones lanzados por Rusia contra su territorio en un ataque aéreo en el que los militares rusos también emplearon media docena de bombas guiadas.

Our cities and communities are under constant Russian shelling. Even on Christmas night, the terrorists launched a massive air attack.



This week alone, Russia has used over 370 attack drones, approximately 280 guided aerial bombs and 80 missiles of various types against Ukraine.… pic.twitter.com/q8zDCZCxzN