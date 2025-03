Zelenski: "No queremos un alto al fuego temporal, sino el final de la guerra para siempre"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este miércoles tras hablar por teléfono con el canciller saliente de Alemania, Olaf Scholz, que se ponga fin a la guerra con una paz duradera, sin limitarse a un alto el fuego provisional.

"Contamos con la unidad de Europa en torno a Ucrania y trabajamos para ello. Todos queremos un futuro seguro para nuestra gente. No un alto el fuego temporal, sino el final de la guerra para siempre. Gracias a nuestra coordinación y al liderazgo de EEUU esto es totalmente posible de conseguir", escribió Zelenski en su cuenta de X.

I spoke with @Bundeskanzler Olaf Scholz to have an honest conversation about various issues and our vision for the future security architecture.



We rely on Europe’s unity around Ukraine and are working toward it. We all want a safe future for our people. Not a temporary… pic.twitter.com/KN82khilgF