La doctora en Ciencias Políticas y Sociales Paulina Astroza, directora del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, analizó en "Hablando De" la "señal internacional" que, según dijo, entrega el caso del ex presidente francés Nicolas Sarkozy, sentenciado este lunes a tres años de prisión, dos de ellos suspendidos, por corrupción y tráfico de influencias. Aunque podrá apelar o cumplir su pena en casa, es el primer ex inquilino del Elíseo condenado a cárcel. "Son sentencias que van marcando precedentes y causan un impacto", sostuvo la analista, recordando cuando en 1999 la Cámara de los Lores dictaminó en Londres que el ex dictador chileno y entonces senador vitalicio, Augusto Pinochet, no tenía derecho a reclamar inmunidad frente a la jurisdicción de los tribunales ingleses, debido a que los actos de tortura por los que era juzgado como autor responsable constituían un crimen contra la humanidad.

