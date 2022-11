Llait Patidar, un joven de 17 años de la India, sufre una extraña afección conocida como el síndrome del hombre lobo. Se calcula que sólo 50 personas en la historia han vivido esta enfermedad que hace crecer cabello en lugares que no son comunes. Patidar ha sufrido por años el acoso de sus compañeros y contó que incluso le han tirado piedras por su hipertricosis. “La gente chismea e incluso inventa cosas, pero no tienes que ser así. No importa lo que digan los demás, nunca debemos rendirnos en la vida, siempre debemos ser felices y positivos“, dijo el positivo joven.

LEER ARTICULO COMPLETO