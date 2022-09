Una cámara de seguridad en una estación de tren de Uttar Pradesh, en la India, captó cómo una mujer se salvó dos veces de ser arrollada por un tren. En las imágenes se puede ver caminando por las vías, luego se dio cuenta de que no podía subir y fue ayudada por un trabajador. No obstante, decidió recuperar una botella de agua en la orilla del andén justo en el momento que el ferrocarril pasó a toda velocidad. Afortunadamente el tren no la alcanzó.

