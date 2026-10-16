La guerra en Irán suma 135 incidentes marítimos y 76 heridos o fallecidos en el mar

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán suma 135 incidentes marítimos, 114 de ellos con daños en buques, y 76 heridos o fallecidos en el mar desde su inicio el 28 de febrero, según un informe difundido este viernes por la organización británica de seguridad marítima UKMTO.

En la última semana, UKMTO registró 12 ataques contra buques: diez en el estrecho de Ormuz, uno en el golfo Pérsico y otro en el golfo de Omán.

Entre los incidentes figura el hundimiento de un portacontenedores, alcanzado por un proyectil el 13 de octubre, sin que se registraran heridos entre sus tripulantes.

Otro ataque contra un petrolero, el 11 de octubre, provocó la desaparición de dos tripulantes, de acuerdo con las autoridades indias citadas en el informe.

UKMTO no desglosa los 76 casos entre heridos y fallecidos y advierte que el número real de ataques puede ser mayor que el registrado, ya que muchos buques afectados no informan de los incidentes.

ONU cifra 24 marineros fallecidos

Por su parte, la Organización Marítima Internacional (OMI), con sede en Londres, contabiliza, a fecha del 9 de octubre, 24 marinos fallecidos confirmados.

También computa 113 incidentes confirmados en el estrecho de Ormuz y Medio Oriente, a 14 de octubre.

Las cifras de ambos organismos corresponden a registros distintos y no son directamente comparables.

El tráfico por Ormuz continúa alrededor de un 70% por debajo de los niveles anteriores al conflicto, de acuerdo con UKMTO.

Así, en los siete días analizados en su último informe, se registraron 125 tránsitos de salida y 129 de entrada.

En el mar Rojo y el golfo de Adén, UKMTO no registró actividades sospechosas durante la última semana y señala que no se notifican ataques contra buques en ambas zonas desde el 24 de agosto.

El tránsito por el estrecho de Bab el Mandeb sigue un 22% por debajo del nivel previo al anuncio del bloqueo hutí del 22 de julio, indica el organismo.