Fiscalía italiana pide cadena perpetua para 24 acusados por Operación Cóndor

La Fiscalía de Roma pidió reformar las sentencias en primera instancia y condenar a cadena perpetua a los 24 miembros de las juntas militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay acusados de la desaparición de italianos en la Operación Cóndor, el plan represivo ejecutado entre 1970 y 1980.

Los fiscales de Roma Francesco Mollace y Tiziana Cugini justificaron su petición en apelación asegurando que 23 italianos fueron asesinados en el marco de un "programa de exterminio abominable" y que todos los acusados son "responsables de todo de lo que se les acusa porque han sido ejecutores de muerte".

El juicio en primera instancia concluyó el 17 de enero de 2017 con la condena a cadena perpetua de los chilenos Hernán Ramírez y Rafael Ahumada, el uruguayo Juan Carlos Blanco, los bolivianos Luis García Meza y Luis Arce Gómez y los peruanos Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa, mientras que el resto fueron absoluciones y seis sobreseimientos.

La lista de imputados ha ido menguando al morir algunos de ellos debido a su avanzada edad, los últimos, el dictador de Bolivia Luis García Meza, el ex primer ministro de Perú Pedro Richter Prada y el ex dictador uruguayo Gregorio Álvarez Armelino, encarcelado en su país desde 2007.

Los otros acusados

El resto de acusados son los chilenos Carlos Luco Astroza, el ex suboficial Orlando Moreno, el ex capitán Manuel Vásquez y el ex prefecto Daniel Aguirre.

Mientras que la acusación al antiguo jefe de la Inteligencia chilena Pedro Espinoza fue por el momento suspendida por problemas en las notificaciones.

Los uruguayos acusados son el militar Jorge Néstor Troccoli, el ex teniente Ricardo Eliseo Chávez, el ex coronel Pedro Mato Narbondo, el ex capitán José Ricardo Arab, el militar José Horacio Gavazzo y el marino Juan Carlos Larcebeau.

También el excapitán Luis Alfredo Maurente, el ex militar Ricardo Medina, el ex coronel Ernesto Ramos, el ex granadero José Felipe Sande, el ex coronel Gilberto Vázquez y los ex militares Jorge Alberto Silveira y Ernesto Soca, mientras que en Perú es acusado el ex militar Martín Martínez Garay.

La Operación Cóndor, ideada por el dictador Augusto Pinochet, coordinó la represión de la oposición política entre 1970 y 1980 por parte sobre todo de las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.