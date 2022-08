El mundo está a un malentendido de la "aniquilación nuclear", advirtió la ONU

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió este lunes que el mundo está "a un sólo malentendido o un error de cálculo de la aniquilación nuclear", por lo que demandó a las potencias atómicas acuerdos para reducir esta grave amenaza.

"La humanidad corre el peligro de olvidar las lecciones forjadas en las aterradoras llamas de Hiroshima y Nagasaki", señaló Guterres al abrir una conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación nuclear (TNP).

El jefe de Naciones Unidas lamentó que en un momento de fuertes tensiones geopolíticas y desconfianza, los países estén alejándose del desarme y, en su lugar, busquen "una falsa sensación de seguridad" gastando "cientos de miles de millones de dólares en armas del fin del mundo que no tienen cabida en nuestro planeta".

Guterres recordó que actualmente hay casi 13.000 armas nucleares almacenadas y recalcó el riesgo que eso plantea ante crisis como las que se viven en Ucrania, en Oriente Medio o en la península de Corea.

"Hemos tenido una suerte extraordinaria hasta ahora, pero la suerte no es una estrategia. Tampoco es un escudo contra las tensiones geopolíticas que desembocan en un conflicto nuclear", insistió.

This week: Conference on Nuclear Non-Proliferation Treaty gets underway.



Review will provide vital opportunity to advance peace & security, and put the world on the path towards a future free of nuclear weapons. https://t.co/m7dwanOEvR #NPT2022 pic.twitter.com/LPbl7O5IFO