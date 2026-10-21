Diputada australiana atropellada intencionalmente perdió ambas piernas

La diputada australiana Helen Haines sufrió la amputación de ambas piernas como consecuencia del atropello intencional del que fue víctima el lunes frente a su oficina electoral en Wangaratta, en el estado de Victoria.

La noticia fue confirmada por su marido, Phil Haines, en una comparecencia ante los medios a las puertas a las afueras del Hospital Alfred de Melbourne, donde la parlamentaria, de 65 años, permanece internada en estado crítico.

"Habíamos esperado que se pudiera salvar su pierna derecha, pero los cirujanos también tuvieron que amputársela", dijo el hombre, detallando que la mujer se encuentra estable y sin afectación intelectual. No obstante, la recuperación será larga.

La pareja iba a celebrar el próximo mes 40 años de matrimonio, y ha recibido numerosas muestras de apoyo desde Australia y otros países.

Qué se sabe sobre el autor

El autor del atropello, Brendan Nugent, de 43 años, compareció este miércoles ante el Tribunal de Magistrados de Wangaratta por cinco cargos, entre ellos conducción peligrosa con resultado de lesiones graves, causar lesiones graves de forma intencionada y causar daño a un funcionario público de la Mancomunidad, además de cultivo y posesión de cannabis.

Durante la vista, su defensa señaló que padece mielitis transversa idiopática, una rara enfermedad neurológica que afecta a la médula espinal, y que tiene una conmoción cerebral.

Sin embargo, la defensa no estableció ninguna relación entre estas condiciones médicas y los hechos que se le imputan, ni señaló que pudieran haber afectado a su capacidad para comprender o controlar sus actos.

El magistrado tomó nota de sus necesidades médicas antes de que fuera retirado de la sala y volviera a su lugar de reclusión, también en Victoria.

El acusado no solicitó la libertad bajo fianza y deberá regresar al tribunal el próximo 4 de febrero.

La Policía de Victoria no descarta presentar nuevos cargos, incluido el de intento de asesinato, según señaló este miércoles el comisario jefe de la Policía estatal, Mike Bush, donde calificó el atropello como un "ataque deliberado".

Sin embargo, las autoridades todavía investigan el móvil y no han establecido qué motivó la agresión.

La familia de Nugent señaló el martes que mantenía una amistad con Haines desde hacía más de 20 años y calificó lo ocurrido de "devastador e incomprensible".