Irracional plan: Novia intentó contagiarse de Covid antes de su boda para no arruinarla

Una mujer australiana causó polémica al volverse viral en TikTok con un video en que, según ella, intentó contagiarse de Covid-19 a propósito. Su estrategia era irracional: quería enfermarse antes de su matrimonio para que no se arruinara la celebración.

"Tu boda es en 6 semanas y aún no has tenido COVID (...) Contrae COVID, no los sentimientos", escribió la usuaria @maddysmart31, a quien se vio abrazando a varias personas e incluso intercambiando bebidas.

Mientras algunos seguidores se mostraron interesados en su plan, otros la criticaron duramente: "Apesta ser un trabajador de la salud viendo esto", dijo un detractor.

Otros recordaron que sí se puede contraer Covid más de una vez, sobre todo con lo infecciosa que es la variante ómicron.

"Hemos escuchado a muchas personas decir '(ómicron) puede ser leve', pero realmente es terrible, así que si pueden evitarla, háganlo", explicó la epidemióloga Catherine Bennett a Daily Mail Australia, donde enfatizó la importancia de estar vacunados para reducir las posibilidades de sufrir síntomas graves.

Sólo en la última semana se registraron más de 500 mil contagios nuevos de Covid en ese país oceánico y algunos estados anunciaron restricciones como el cierre de locales nocturnos y discoteques.

Finalmente, la irresponsable novia borró su video viral y puso privada su cuenta, tras la lluvia de críticas.