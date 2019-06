La ciudad de Sydney declaró una emergencia climática

La ciudad de Sydney declaró este martes una emergencia climática y pidió que se ponga un precio a las emisiones contaminantes, al remarcar que el calentamiento global supone un peligro para sus residentes y para toda Australia.

"Al declarar la emergencia climática, llamamos al gobierno federal a dar una respuesta urgente, reintroduciendo un precio al carbono para cumplir con el objetivo de reducción de emisiones del Acuerdo de París", dijo la alcaldesa de Sydney, Clover Moore, en Twitter.

The City of Sydney has officially declared a climate emergency. pic.twitter.com/RobatF87IK