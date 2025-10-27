Niño sufrió grave lesión intestinal tras ingerir 100 imanes en Nueva Zelanda

Un niño de 13 años debió ser intervenido quirúrgicamente tras ingerir alrededor de 100 imanes que compró por Temu.

La situación ocurrió en Nueva Zelanda, donde el niño llegó hasta un hospital tras presentar dolor abdominal generalizado durante cuatro días. Allí confesó haberse tragado entre 80 y 100 imanes de neodimio de 5x2 mm.

Según informó el New Zealand Medical Journal, los médicos detectaron mediante una radiografía que varias hileras de imanes se habían adherido dentro del intestino del niño, lo que provocó que distintas secciones quedaran unidas. Esta presión no sólo causó un daño severo en el órgano, sino incluso la muerte de parte del tejido.

Para evitar complicaciones mayores, como infecciones o perforaciones, los especialistas extirparon una sección del intestino grueso y dos partes del intestino delgado para retirar los imanes.

Los especialistas advirtieron que aunque la mayoría de los niños que ingieren cuerpos extraños no requiere cirugía, la ingestión de múltiples imanes representa un riesgo grave. Entre las posibles complicaciones se incluyen necrosis, perforación y fístulas, y entre el 75 y 87,5% de los pacientes necesitan intervención quirúrgica o endoscópica.