Nueva Zelanda: Policía cree que no hay sobrevivientes tras erupción volcánica en una isla

La policía neozelandesa afirmó que no cree que queden supervivientes en la isla donde se encuentra el volcán Whakaari, el cual hizo erupción durante esta jornada, dejando cinco víctimas fatales.

"Con la información que tenemos, no creemos que haya ningún superviviente en la isla" indicó la policía a través de un comunicado, luego de realizar un vuelo de reconocimiento en el lugar.

La policía informó de que está trabajando con urgencia para confirmar el número exacto de fallecidos, además de las cinco víctimas fatales confirmados, así como la identidad y nacionalidad de las víctimas.

Además, otras 23 personas fueron rescatadas, mientras que aún existe un número indeterminado de "personas sin localizar".

"Nuestros pensamientos están con aquellos afectados en este momento", declaró la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, quien viajó a la ciudad de Whakatane, próxima a la isla donde está el volcán.

En tanto, la Agencia Nacional de Respuesta a Emergencia emitió una alerta ante posibles nuevas erupciones o actividad sísmica moderada y se estableció un perímetro de seguridad y dispusieron la cancelación inmediata de todas las excursiones.

El hecho se registró este lunes en una isla deshabitada al noreste de Nueva Zelanda, conocida como White Island, donde habían cerca de 50 turistas al momento de la erupción de rocas, que tuvo como consecuencia una nube de ceniza.

Last photos: here are the White Island Tour operators rescuing people, timestamp 14:24 (~12-14 minutes after eruption). Endless gratitude to that crew for stepping up as first responders.



I took these and reporters welcome to use with attribution. pic.twitter.com/ITmY1jCezr