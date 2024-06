Revista Nature enfrenta primera huelga en sus 155 años de historia

Los trabajadores del grupo Springer Nature, que incluye la revista científica 'Nature', entre otras de prestigio internacional, iniciaron este jueves la primera huelga en los 155 años de historia de la publicación británica.

A lo largo de la mañana, decenas de personas se congregaron delante de la redacción para reclamar "un pago justa", ante una inflación que llegó a ser del 11,1% en octubre de 2022, pese a situarse actualmente en el nivel más bajo de los últimos tres años (2%).

Tesi Villanueva, trabajadora de la empresa, dijo a la agencia EFE que en los últimos tiempos su tarea tiene dificultades incorporadas, como la inteligencia artificial, a la que los empleados se enfrentan a diario para contrastar las propuestas de publicación que reciben.

"Nuestro trabajo cada vez es más difícil, cada vez nos cuesta más y vemos que cada vez nos pagan peor", aseguró Villanueva, quien consideró el salario actual insuficiente para afrontar los gastos del día a día.

De acuerdo con un portavoz del sindicato de periodistas, presente en la manifestación, las ofertas de subida salarial por parte de Springer Nature se sitúan "sistemáticamente por debajo de la inflación".

"La gente ya no se puede permitir trabajar para la compañía", agregó otra trabajadora que no quiso revelar su nombre, y que defiende que no quiere protestar, pero que se ha visto obligada a ello por las condiciones salariales.

Sin embargo, desde Springer Nature señalaron a EFE que consideran que "la oferta del incremento del salario por encima de la inflación es justa", en alusión a una propuesta de ajuste del 5,8%.

"Tenemos la esperanza de que la situación se resuelva pronto y ya hemos mostrado claramente nuestra disposición a sentarnos de nuevo en la mesa para continuar la discusión", añadió un portavoz de la empresa.

Rechazan el incremento propuesto

El Sindicato Nacional de Periodistas en el Reino Unido (NUJ, por sus siglas en inglés) anunció a principios de junio las intenciones de la plantilla en una nota de prensa, donde detalló que la huelga se extenderá a lo largo de los meses de junio y julio.

Según manifestó un portavoz sindical en ese comunicado, la mayoría de los trabajadores se sienten "frustrados con la empresa y con la forma en la que están manejando las negociaciones" y rechazan la oferta del 5,8%.

"Las subidas salariales del sector privado fueron de media del 7,9%, ya que las buenas compañías reconocieron el incremento del coste de la vida de sus empleados, mientras que el personal de Springer Nature sigue perdiendo dinero", precisó.

Es la primera huelga de la revista desde su fundación en noviembre de 1869, después de que en los años 90 votaran a favor de un paro, pero que fue anulado cuando la empresa volvió a la mesa de negociación.