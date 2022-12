Mujer genera controversia al cobrarle a su familia por la cena de navidad

Una mujer de Reino Unido generó controversia tras dar a conocer que le cobra a su familia por la cena de navidad, incluyendo a sus nietos pequeños.

Se trata de Caroline Duddridge, quien comenzó la tradición luego que sus ingresos disminuyeron por el fallecimiento de su esposo. "Como muchas mamás y abuelas que siempre preparan la cena de Navidad, no podía pagar el costo de comprar todos los regalos y pagar la comida completa", comentó la mujer que cobra hasta 18 dólares por la comida (cerca de 16 mil pesos), mientras que a sus nietos de 3 años en adelante les cobra entre seis y tres dólares (cinco mil y tres mil pesos respectivamente).

La mujer aseguró a The New York Post, que los invitados deben haberle depositado el dinero hasta antes del primero de diciembre, o de lo contrario no pueden asistir.

"No es robo de dinero, simplemente tiene sentido presupuestar y distribuye el costo de manera justa entre todos en la mesa. Esperar que una persona pague toda la comida y la prepare, limpie, use la calefacción y la electricidad es demasiado. El monto que cobro por la cena incluye la electricidad. Es la única forma de hacerlo", comentó Duddridge.

La mujer fue duramente criticada por los internautas, quienes aseguraron que su actitud no representa el espíritu de la festividad. "La navidad se trata de dar, no de recibir", "Yo no celebraría navidad en su casa" y "Sólo pídeles que te ayuden a lavar los platos" son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.