Perrito incendió su casa tras encender accidentalmente un secador de pelo

Un perrito prendió fuego a la casa de sus dueños en Essex, Inglaterra, tras encender accidentalmente un secador de pelo.

Según informó el Servicio de Bomberos de Essex, la situación ocurrió el pasado 24 de diciembre, luego que la dueña de casa dejó el electrodoméstico enchufado encima de su cama y posteriormente salió.

Las autoridades creen que el perro pudo haber saltado sobre la cama y encendido el secador de pelo accidentalmente, provocando que se prendiera fuego en el cubrecama y colchón.

Tras regresar a su casa, la mujer se percató del incendio y alertó a bomberos para que controlara la situación, quienes posteriormente la trataron tanto a ella como a su perro por inhalación de humo.

"Una vez que haya terminado con los aparatos eléctricos, como secadores de pelo y alisadores, tómese un momento para desenchufarlos. La dueña de casa no habría pensado ni por un momento que su perro encendería el secador de pelo, pero desenchufar algo te da tranquilidad", comentó el gerente de vigilancia, Gary Shinn, en un comunicado de prensa.

A freak accident caused a fire in Hockley today. A dog jumped on a bed and turned a hairdryer on, eventually causing it to catch alight to the mattress.



Once you've finished with any electrical appliances please unplug them.



Incident details ➡️ https://t.co/BSDEjBN9pO pic.twitter.com/nmoSyAL3si