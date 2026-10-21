Putin acepta reanudar negociación con Ucrania: habrá mediación de EE.UU.

El presidente ruso, Vladímir Putin, se mostró dispuesto a reanudar durante noviembre las negociaciones de paz con Ucrania, con la mediación de Estados Unidos, tras la reunión mantenida con el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

"El presidente informó a Witkoff de que, en principio, estamos dispuestos a reanudar las negociaciones tripartitas en torno al 10 de noviembre sobre el asunto más importante: la creación de un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania al término del conflicto", dijo Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

El funcionario añadió que Witkoff se mostró complacido con la respuesta de Putin y "esto será recibido, sin lugar a dudas, con gran satisfacción por el presidente de EE.UU., Donald Trump".

Las negociaciones tripartitas estaban congeladas desde mediados de febrero debido al comienzo de la operación militar estadounidense en Irán, que ocupa un lugar destacado en la agenda diaria de Trump, quien incluso liga su éxito electoral en las elecciones parlamentarias de noviembre al futuro del conflicto en Medio Oriente.

Además, Ushakov destacó que el enviado de EE.UU. informó al líder ruso -en el poder hace más de dos décadas- sobre el resultado de las consultas con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y los representantes europeos en Oslo.

En esa línea, Putin escuchó las "nuevas posturas e ideas" consensuadas por Kiev y los europeos en la capital noruega, "aunque, en el contexto del proceso de arreglo en Ucrania, no había muchas cosas útiles".