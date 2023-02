Rusia y Ucrania intercambian a un centenar de prisioneros

Rusia y Ucrania intercambiaron hoy a 101 prisioneros de guerra de cada bando, según informaron respectivamente el Ministerio de Defensa ruso y la Oficina Presidencial ucraniana.

"Como resultado de un proceso de negociación, 101 militares rusos que corrían el peligro de morir en cautiverio fueron devueltos del territorio controlado por Kiev", señaló el departamento militar ruso en un comunicado.

El informe señaló que los liberados recibirán tratamiento, rehabilitación y asistencia psicológica en instituciones médicas del Ministerio de Defensa.

Por otro lado, el jefe de la Oficina Presidencial ucraniana, Andriy Yermak, señaló en su cuenta de Telegram que "hoy vuelven a casa 101 soldados y un civil".

Getting Ukrainians back from captivity. Today, 100 soldiers and a civilian are coming home. Among them are national guardsmen, border guards and AFU servicemen. Many wounded. But the worst is over for them, their dearest and nearest will be beside at last. pic.twitter.com/wgVpyG90P9