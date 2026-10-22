Trump defendió al enviado de la Casa Blanca que llamó "humanitario" a Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió al enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, quien calificó al mandatario ruso, Vladímir Putin, de "humanitario" por la liberación de un profesor estadounidense, aunque evitó describirlo en los mismos términos.

"Supongo que sí se podría decir para ese caso concreto, el de permitir que saliera de prisión ese hombre que creía que iba a pasar el resto de su vida encarcelado. Yo no diría nada en un sentido u otro", respondió Trump al ser preguntado durante un acto en la Casa Blanca si compartía las palabras de Witkoff.

"Estamos negociando con Rusia para detener la guerra con Ucrania, y estamos bastante satisfechos con Rusia porque no se ha involucrado con Irán", añadió Trump, quien más tarde subrayó: "Lo último que quiero es descarrilar los esfuerzos cuando estamos cerca de resolver una guerra".

Witkoff, mediador en las negociaciones entre Ucrania y Rusia, elogió a Putin durante una reunión celebrada este miércoles en San Petersburgo: "Usted habla del presidente Trump como un humanitario y usted también es un humanitario. Yo lo celebro", dijo.

Coincidiendo con el encuentro, Rusia liberó al profesor jubilado estadounidense Stephen Hubbard, de 74 años, detenido en 2022 y condenado a siete años de prisión por presuntamente combatir como mercenario para Ucrania.

La liberación generó polémica en Estados Unidos porque Trump aseguró que no había dado a Putin "nada a cambio", pero después sostuvo que las negociaciones para excarcelar a Hubbard se habrían paralizado si Washington hubiera permitido la entrada en vigor de nuevas sanciones contra Rusia.

El alivio de la presión económica sobre Moscú y el acuerdo para comprar diésel ruso, con el que Washington busca rebajar los precios internacionales de la energía, han suscitado críticas de Ucrania e incluso de legisladores republicanos partidarios de aumentar la presión sobre Putin.

Kiev lamentó la "adulación" y el "servilismo" de Witkoff

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, reprochó a Witkoff y afirmó que "el apaciguamiento, el servilismo y la adulación no pararán esta guerra. Sólo la fuerza lo hará".

El canciller transmitió este mensaje en su cuenta de X al condenar el ataque ruso contra la retaguardia ucraniana en las primeras horas de este jueves.

"Durante la noche, los residentes en Kiev han podido oír cómo suena de verdad el 'humanismo' ruso", dijo Sibiga en referencia a un nuevo bombardeo que calificó de "brutal".

Según el jefe de la diplomacia ucraniana, Rusia empleó en el ataque "decenas de misiles balísticos" que fueron dirigidos contra "infraestructura energética, instalaciones médicas, centros comerciales y zonas residenciales".

Sibiga agregó que las fuerzas rusas también atacaron esta madrugada otras ciudades ucranianas.

Moscú y Kiev efectúan canje de cadáveres en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia

Rusia entregó este jueves los cuerpos de 252 militares ucranianos fallecidos en el combate y recibió de la parte de Kiev 25 cadáveres de las tropas rusas, informó la agencia bielorrusa Belta.

El canje, que tuvo lugar en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, fue confirmado al periódico ruso RBC por el diputado ruso Shamsail Saraliev y por el Gobierno ucraniano a través del Cuartel General de Coordinación para el Tratamiento de Prisioneros de Guerra.

"Los investigadores de las fuerzas del orden, junto con representantes de organismos periciales, llevarán a cabo todas las medidas necesarias para identificar a los fallecidos repatriados", señaló en su cuenta de Telegram el organismo ucraniano.

El anterior canje se efectuó el pasado 17 de septiembre, cuando Rusia entregó a Ucrania 252 cuerpos. La parte ucraniana, a su vez, entregó 23 cadáveres de militares rusos.