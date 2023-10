Armenia dio luz verde a un posible arresto de Vladimir Putin

Armenia desafió al Kremlin al aprobar el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI), con lo que da luz verde a un posible arresto en su territorio del presidente ruso, Vladímir Putin, por supuestos crímenes de guerra en Ucrania.

El Estatuto de Roma fue aprobado por la Asamblea Nacional armenia (Parlamento), controlada por el partido Contrato Civil del primer ministro, Nikol Pashinián, que acusa a Rusia de inacción ante la amenaza militar de Azerbaiyán, que recuperó hace dos semanas el control sobre la región de Nagorno Karabaj.

RUSIA PAGA EL PRECIO DE SU INACCIÓN EN EL KARABAJ

La ley de ratificación -el tratado fue firmado por Armenia en 1998- fue adoptada con 60 votos a favor y 22 en contra, y entrará en vigor 60 días después de su promulgación por Pashinián.

Ereván lanzó el proceso a finales del pasado año tras una nueva "agresión de Azerbaiyán" en septiembre de 2022, que coincidió con el deterioro de las relaciones con el Kremlin.

"Registramos crímenes de guerra, casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales durante ese ataque. La OTSC (Organización del Tratado de Seguridad Colectiva) no hizo nada pese a sus obligaciones. Rusia tampoco hizo nada pese a sus compromisos", comentó a Efe Arusiak Dzhulakián, subjefa del comité de Legislación del Parlamento.

La diputada oficialista matizó que Armenia no tenía más remedio que adoptar "medidas preventivas para garantizar su seguridad". No obstante, destacó que la ratificación del estatuto no está dirigida contra Rusia, sino contra Azerbaiyán, ya que persigue evitar la repetición de los genocidios y los crímenes contra la humanidad que en el pasado sufrió el pueblo armenio.

La oposición, que ha protagonizado en las últimas dos semanas protestas contra Pashinián, se negó a participar en el debate: "Votamos en contra porque el procedimiento es anticonstitucional. Tres jueces del Tribunal Constitucional (de nueve magistrados) se pronunciaron por escrito al respecto", comentó a Efe Kristine Vardanián, diputada del grupo parlamentario Armenia.

"Veo serios problemas con la constitucionalidad del proceso y cómo se ajustará el tratado a la Carta Magna", comentó a Efe Aram Orbelián, especialista en derecho internacional.

OTRO PAÍS QUE PUTIN NO PUEDE VISITAR

Con la ratificación, Armenia se suma a la larga lista de 123 países firmantes del Estatuto de Roma a los que Putin no puede viajar, algo que aún no ha hecho en todo este año, por miedo a ser arrestado en virtud de la orden emitida en marzo por la CPI.

Putin viajó por última vez a Armenia precisamente en noviembre de 2022, cuando Pashinián le hizo un desplante al negarse a firmar la declaración final de la cumbre de la OTSC. En total, el líder ruso visitó ese país ocho veces desde que llegó al Kremlin en el 2000.

El vocero de Moscú, Dmitri Peskov, tachó hoy la decisión de "impropia" de un aliado, ya que su gobierno no reconoce la jurisdicción de la CPI.

En cuanto a la cláusula bilateral que Ereván propone para aliviar los recelos de Moscú, Peskov aseguró que esa es "solo una idea de la parte armenia" y que "no está claro cómo podrían ellos garantizar condiciones especiales, exclusiones".

"Desde luego no nos gustaría que el presidente tuviera que renunciar a las visitas a Armenia", indicó.

"La parte armenia no puede no entender que este tipo de acciones significan en realidad la prohibición a la entrada del presidente ruso en Armenia", aseguró Konstantín Zatulin, subjefe del comité de la Duma.

EL EXTRANJERO CERCANO SE REBELA

Armenia, país donde Rusia cuenta con una base militar, es el último país del "extranjero cercano" ruso, es decir, el espacio postsoviético, que decide rebelarse contra el Kremlin.

"No se puede descartar que el antagonismo entre Armenia y Rusia adquiera con el tiempo un cariz institucional", comentó a Efe Alexandr Iskandarián, director del Instituto del Cáucaso de Ereván.

Una de las consecuencias de la "actual crisis en las relaciones" podría ser que Armenia abandonara la OTSC, considerada la alianza militar postsoviética, lo que coincide con el acercamiento a Occidente, en forma de maniobras militares con EEUU y la visita el martes de la ministra de Exteriores de Francia, Catherine Colonna.

"Tampoco se puede descartar que Rusia utilice contra Armenia palancas económicas, por ejemplo, presentar reclamaciones contra sus exportaciones", afirmó.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dejó un aviso para navegantes al asegurar que dicha decisión es "soberana", pero que "ningún gobierno provisional", en alusión a Pashinián, podrá destruir las largas relaciones entre rusos y armenios.