Putin aseguró que Rusia está dispuesta a ayudar al arreglo de la crisis migratoria en frontera bielorruso-polaca

El Presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó en una entrevista que su país está dispuesto a ayudar en el arreglo de la crisis migratoria en la frontera bielorruso-polaca.

"Estamos dispuestos a ayudar de todas las maneras si algo, desde luego, depende de nosotros", dijo el mandatario en declaraciones al programa llamado "Moscú. Kremlin. Putin.", que será televisado durante esta jornada y que semanalmente emite el canal Rossía 1, según adelantaron las agencias oficiales rusas.

El jefe del Kremlin indicó que se enteró mediante "los medios informativos" de la situación ocurrida en la frontera bielorruso-polaca, donde se encuentran miles de migrantes, en su mayoría kurdos provenientes de Irak y Siria, intentando entrar en Polonia.

"Nunca había hablado de este asunto con (el Presidente bielorruso, Alexandr) Lukashenko. Solo cuando se produjo esta crisis hemos conversado por teléfono dos veces", aseguró.

De todas formas el mandatario reiteró que Rusia no está implicada con la situación que se ha creado en la frontera bielorruso-polaca. "Ya lo he dicho: No tenemos en absoluto nada que ver con esto, ¡en absoluto! No sé por qué hay quienes hablan de ello (...) Es simplemente el deseo de que otro cargue con el muerto", enfatizó.

Así, Putin acusó a los países occidentales como los culpables de las crisis migratorias, ya que ellos mismos "crearon las condiciones para el desplazamiento de miles y cientos de miles de personas".