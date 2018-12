Donald Trump: "Derrotamos a ISIS"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea retirar inmediatamente de Siria a los 2.000 soldados estadounidenses que luchan en ese país contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI), según medios locales que citan a un funcionario del Pentágono.

De acuerdo con la cadena CNN, el propio Trump tomó la decisión de efectuar una retirada "completa" y "rápida" de las tropas estadounidenses que lideran desde 2014 una coalición internacional contra el terrorismo yihadista.

Justo después de que los medios estadounidenses informaran de la retirada de tropas, Trump afirmó en Twitter que su "única razón" para permanecer en Siria era la derrota de ISIS.

"Hemos derrotado al Estado Islámico en Siria, la única razón para estar allí durante la Presidencia de Trump", subrayó el mandatario.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.