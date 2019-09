El líder del Movimiento de Participación Popular (MPP), Pepe Mujica, dijo esperar que su país no sea como Chile en materia de educación.

Según publicó La Tercera, en un acto realizado en Montevideo este sábado, el ex presidente uruguayo enfatizó que "no queremos ser un país como Chile. Ojalá Chile pueda tener algún día estudiantes que no queden hipotecados para terminar la carrera. Ojalá Chile pueda repartir un día como repartimos en Uruguay".

Mujica señaló lo anterior en alusión al candidato presidencial del Partido Colorado (PC), Ernesto Talvi, quien ha mencionado muchas veces tanto a Chile como a Nueva Zelanda como modelos a seguir en distintos aspectos.

"Nuestra lucha es por mitigar esas enormes desigualdades, porque la vida es hermosa en sociedad y los seres humanos dependemos los unos de los otros. Peleamos por una sociedad más justa, mucho más igualitaria y que dé oportunidad a todos", insistió el ex mandatario.

En su discurso durante el Agite 609, que entregó en la rambla frente a Kibon, Mujica también instó a sus militantes a "tener memoria" y criticó a la oposición por imponer "cucos" a los votantes.