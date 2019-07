Braulio Jatar: Si se me diera la oportunidad, viajaría en el corto plazo a Chile

El periodista chileno-venezolano, Braulio Jatar, explicó en qué consiste su excarcelación que fue anunciada este viernes por la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

En conversación con Lo que Queda del Día, el también abogado, detenido desde 2016, detalló que se encuentra en un limbo jurídico ya que no cuenta con la notificación de la excarcelación, sino que solamente la Policía se comunicó con él para informarle una decisión del tribunal que lleva su caso.

"Ayer (jueves), a las 17:00 horas, el cuerpo policial del estado de Nueva Esparta me informó que habían recibido una comunicación del tribunal que lleva nuestra causa indicándonos que se había sustituido la medida de casa por cárcel por una medida que sería anunciada por el tribunal a mi persona el día lunes, por lo tanto me informaban que ellos no estaban haciendo el control", manifestó.

"Estuve en cuatro cárceles y luego en arresto domiciliario con control policial, esos policías ya no están ejerciendo control en mi casa, pero no tengo ningún tipo de notificación de decisión del tribunal y ahí está la incertidumbre", añadió.

Asimismo, comentó que la policía le mencionó en la misma comunicación las eventuales medidas cautelares que tendrá y que se le deben informar el lunes.

"Yo tendría una medida de presentación cada 15 días, prohibición de salida del estado de Nueva Esparta -conformado por la isla de Margarita junto con las islas de Coche y Cubagua- y prohibición de salida del país, es decir, una libertad totalmente limitada", sostuvo.

"Estamos en una especie de limbo jurídico, donde se me informa verbalmente de algo de lo que voy a ser notificado el lunes, pero no tengo la boleta de notificación", complementó.

Consultado además sobre qué le gustaría hacer, el periodista planteó que su deseo es venir a Chile, aunque con las medidas cautelares que se debieran oficializar el lunes, ni siquiera puede viajar a Caracas y menos salir de Venezuela.

"Si se me diera la oportunidad, en muy corto plazo, en lo que me demora en preparar el viaje, viajaría a Chile", recalcó.

"El informe de Bachelet es dolorosamente cierto"

En tanto, el abogado además valoró el informe de la alta comisionada de los DDHH sobre la situación en Venezuela y aseguró que es dolorosamente cierto.

"(El informe es) demoledoramente cierto, dolorosamente cierto, angustiantemente cierto, simplemente la alta comisionada lo que ha hecho es poner en evidencia lo que ha sido un constante clamor de venezolanos en estado de desesperación buscando medicinas, buscando libertad de expresión, buscando alimentos y los servicios más básicos: electricidad, agua, transporte público", dijo Jatar.

"La situación de Venezuela es catastrófica y no debe quedarle a nadie duda, porque esa condición de siniestralidad que vive Venezuela se ha traducido en este desborde, esta avalancha de migrantes venezolanos", concluyó.