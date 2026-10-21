Oposición venezolana aspira a tener elecciones a fines de 2027

La jefa de la delegación opositora en el diálogo con el chavismo, Dinorah Figuera, aspira a que los comicios presidenciales en Venezuela se celebren a fines del próximo año, después de "desmontar el aparato" alrededor del sistema electoral y de que se consigan condiciones que garanticen la credibilidad de la votación.

En una entrevista con el diario El Nacional, Figuera detalló que están siendo asesorados sobre el sistema y el registro electoral, donde -afirmó- han "observado irregularidades".

"Lo primero que debemos hacer es una depuración del registro electoral, del sistema, y establecer el tema de las magistraturas (del Tribunal Supremo de Justicia, que está en proceso de reforma)", indicó Figuera, quien espera tener en diciembre un informe final sobre la realidad electoral del país.

Otro de los objetivos, continuó, es que los partidos recuperen sus tarjetas electorales y puedan participar en las elecciones con garantías, ya que la mayoría de las organizaciones políticas opositoras se encuentran inhabilitadas para participar en procesos comiciales.

Asimismo, dijo estar "optimista" sobre la posibilidad de concretar un proceso electoral que tenga lugar "cuando haya garantías para los venezolanos"; pero admitió que esto puede darse "por lo menos a finales del próximo año".

La dirigenta opositora también indicó que la actual ronda de discusión de la mesa de diálogo, que se centra justamente en las garantías políticas y civiles, ha sido la más difícil porque al gobierno le ha costado ceder.

"Ellos piden cosas que a veces nosotros no podemos hacer, nosotros no levantamos sanciones", explicó en referencia al constante llamado que hace Caracas para que se eliminen las sanciones extranjeras.

Este miércoles culmina la tercera ronda del diálogo entre el chavismo y la oposición que impulsa Estados Unidos como parte de su plan de transición para Venezuela después de la captura de Nicolás Maduro en enero pasado; aunque en las conversaciones no participan los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.