El ex presidente del Banco Central, José de Gregorio, afirmó este viernes en Cooperativa que para las ayudas económicas que entregue el Estado "hay que saber focalizar", dado que -advirtió- "uno no puede, en una economía que tiene mucha estrechez fiscal, dar subsidios a quienes no son primera prioridad, uno debe priorizar y buscar distintas formas" de llegar con beneficios.

