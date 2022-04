El ex ministro Nicolás Eyzaguirre alertó en El Primer Café sobre el riesgo de combatir la inflación mediante la entrega de nuevas ayudas universales a la población. Luciendo una vez más su afición por las metáforas, el ex titular de Hacienda explicó que, dada la alta inflación, "lo que pasa con la economía chilena hoy día es como cuando uno calienta un plato espeso en un microondas: te quedan partes súper calientes y ciertas partes frías. Entonces, si tú haces ayudas masivas, pones otro rato el plato en el microondas, y te va a quedar todavía más caliente la parte que ya estaba hirviendo y, posiblemente, (el apoyo) no va a llegar a la zona fría", que la necesita. Lo que debe hacer la administración Boric es intentar "llegar a las zonas frías", pero no con transferencias universales -como el año pasado, en que "el Gobierno (de Piñera) tiró la casa por la ventana", criticó Eyzaguirre- porque la consecuencia es "echarle más leña al fuego, cuando la economía necesita enfriarse un poco". El militante PPD cerró enfatizando: "Tú no puedes, en este momento en que la economía se nos sobrecalentó, combatir la inflación con medidas masivas de inyección de demanda".

