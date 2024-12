Joven se descargó tras ser discriminada en tienda de Viña del Mar

Una joven utilizó redes sociales para descargarse tras haber sido discriminada en una reconocida tienda de un mall de Viña del Mar.

En un video publicado en TikTok la joven explicó que fue a la tienda para ver una falda que había visto por internet, cuando una de las vendedoras le dio una desagradable bienvenida.

"No hay de tu talla", le dijo la vendedora con tan sólo con mirarla y sin esperar que la joven le preguntara sobre alguna prenda en particular.

"Es como 'no te pregunté por mi talla, tampoco dije mi talla y por qué te metes en algo que no te he preguntado'", comenzó al joven, "Eres pésima vendedora. Si tú me hubieras preguntado '¿qué talla buscas? ¿Es para ti o para otra persona?'... ahí la actitud cambia totalmente".

La joven aseguró que no hubiera habido problema si es que ella le hubiera preguntado primero por alguna talla en particular, "pero no, altiro con su actitud déspota. Lo pasé pésimo, pésima experiencia. Imagínate hubiera sido para regalo, tu comentario está fuera de lugar. ¿Por qué piensas que soy tal talla?".

La publicación se llenó de comentarios de personas que apoyaron a la joven y aseguraron haber tenido una experiencia similar en la tienda.