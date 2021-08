El director del Servicio Nacional del Consumidor, Lucas del Villar, explicó a Cooperativa cómo funcionan los "dark patterns" ("patrones oscuros") que utilizan las empresas para inducir a los clientes a entregar datos indebidos, comprar de manera impulsiva o pagar de más en el comercio electrónico. "Se diseñan estrategias basadas en las ciencias del comportamiento, la sicología conductual", y una de las principales es la de "meter presión": publicar falsas ofertas (descuentos que no son tales) y advertirle mañosamente a los potenciales compradores que el producto que está buscando está a punto de agotarse. Movido por la "aversión a la pérdida", el cliente ejecuta una compra que, "en condiciones normales, no haría", expuso. Del Villar indicó que el estudio realizado por el Sernac a este respecto -y que se publicó el martes- identifica también como otras malas prácticas comunes al 64 por ciento de las compañías la "petición de datos personales que no se necesitan y la difusión de testimonios dudosos" sobre las supuestas ventajas de un determinado producto. Si hay clientes afectados, por ejemplo, por el mal uso de sus datos personales por partes de empresas, pueden recurrir al Servicio, enfatizó el funcionario.

