DDHH: Informe Bachelet consigna muertes, tortura y violencia sexual durante la crisis

La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU (Acnudh), liderada por la ex Presidenta Michelle Bachelet, dio a conocer este viernes su informe sobre la misión que visitó Chile entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre para verificar posibles violaciones a los DDHH durante el estallido social.

En un documento de 35 páginas, la entidad asegura que existen razones "fundadas" para sostener que desde el 18 de octubre se registraron "un elevado número de violaciones graves" a los derechos humanos.

"Estas violaciones incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias. Estas violaciones se cometieron en todo el país, pero su gran mayoría ocurrió en la Región Metropolitana y en contextos urbanos", precisaron.

La Acnudh también pudo observar que "ciertas violaciones a los derechos humanos, en particular el uso indebido de armas menos letales y los malos tratos, son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas".

"Carabineros ha incumplido, de forma reiterada, con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y personas que se manifestaban pacíficamente. Carabineros utilizó fuerza no letal cuando la manifestación fue pacífica, con el objetivo aparente de dispersar la manifestación o evitar que los participantes llegaran al punto de reunión", advirtieron.

"Ha habido un uso desproporcionado y a veces innecesario de armas menos letales, en particular escopetas antidisturbios pero también gases lacrimógenos, utilizados a corta distancia. El uso indebido e indiscriminado de armas menos letales se observó tanto durante manifestaciones pacíficas como en el contexto de enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, especialmente por parte de Carabineros", dice el documento.

