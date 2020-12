Delgado: "El mejor perdón que puede pedir el Estado es asegurar que las cosas no se repitan"

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado (UDI), reiteró que "no tendría ningún problema" en pedir perdón si, con él al mando, se registran en Chile vulneraciones a los derechos humanos, pero indicó que su foco principal es evitar -reforma a Carabineros mediante- que aquellos hechos ocurran.

"Creo que el mejor perdón que puede pedir el Estado es asegurar que las cosas no se repitan en el futuro", dijo Delgado a La Tercera.

"Creo que lo que más tiene que valorar la gente el día de mañana es que hubo un cambio en la forma como enfrentar las manifestaciones. Si logramos cambiar los protocolos al punto de que hechos violentos de lado y lado no vuelvan a ocurrir, (...) eso va a ser interpretado por la gente como que se enmendó el rumbo", reflexionó el ex alcalde de Estación Central.

Para el sucesor de Víctor Pérez, en dicho cambio de la operatividad policial ante las protestas sociales "también una autocrítica y un perdón también importantes, porque no sacamos nada con decir frases si no van acompañadas de hechos concretos".

"No me ha tocado vivir situaciones tan complejas"

Consultado, entonces, por un posible gesto concreto de pedir perdón, Delgado dijo que "cualquier señal que dé tranquilidad a la gente sensata de nuestro país son señales que tenemos que ir dando, pero también tenemos que darla con los elementos de juicio sobre la mesa".

"Yo lo dije públicamente: si tuviese que vivir una situación compleja en la cual hay o alguna omisión o alguna situación que en mi mando, como ministro del Interior, haya cometido un error, no me perdería en la posibilidad de pedir perdón. Lo pediría, no tendría ningún problema en hacerlo", afirmó, reiterando lo que afirmó hace un mes en televisión.

Interrogado específicamente por si el Gobierno debió pedir perdón por la serie de violaciones a derechos humanos registradas después del 18 de octubre, contestó: "No lo sé (...) Se vivieron momentos muy difíciles, de situaciones muy complejas. A mí no me ha tocado vivir esas situaciones tan complejas".