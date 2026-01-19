Delincuentes hackean a familiares de fallecidos en incendios para estafar a sus contactos

Una nueva modalidad de estafa quedó al descubierto en medio de la emergencia por los incendios forestales que afectan al sur del país, donde delincuentes están aprovechando el estado de conmoción de los familiares de las víctimas fatales.

Según confirmó el Ministerio Público a través de un comunicado, al menos dos casos han sido denunciados hasta ahora, los que involucran la suplantación de identidad de funcionarios de Carabineros o de la Fiscalía para engañar a los deudos y tomar control de sus cuentas de WhatsApp.

Los estafadores contactan telefónicamente a familiares directos de las víctimas -que hasta el momento suman 19 fallecidos- y se presentan como funcionarios policiales. Bajo el pretexto de entregar información "reservada" sobre la causa, les solicitan que ingresen a un enlace o entreguen un código de verificación enviado por la aplicación de mensajería.

Debido al estado de shock en el que se encuentran las víctimas, muchas acceden a la solicitud, lo que permite a los delincuentes hackear sus cuentas. Minutos después, los estafadores comienzan a solicitar dinero a nombre de la persona afectada.

Una de las víctimas es Catalina Altamirano, hija de una persona fallecida en los incendios, quien relató cómo ocurrió el engaño. Según su testimonio, fue contactada por un sujeto que se identificó falsamente como un capitán de Carabineros y le pidió entregar un código para abrir una supuesta carpeta investigativa.

En su caso, el estafador se identificó con un rango y apellido falso, aludiendo a procedimientos legales urgentes para engañarla.

"Me llama un supuesto capitán Troncoso y me dice: '¿Usted es familiar de Patricio Candia?'. Y me dice: 'Estoy llamando de Fiscalía, necesitamos abrir una carpeta investigativa. ¿Tiene un minuto? ¿Puede abrir su WhatsApp? Deme el código que le está llegando en este minuto, porque le voy a enviar un enlace para que usted esté al tanto de todo lo que está pasando'", relató Altamirano.

La víctima, en estado de conmoción, accedió a la petición sin sospechar que estaba entregando el código de verificación de su propia cuenta.

"Lo hice. En cuestión de dos, cinco minutos, llamaron a mi esposo para decirle de que estaban pidiendo plata a nombre mío", señaló Catalina, confirmando la rapidez con la que los antisociales intentaron monetizar el robo de identidad.

El Ministerio Público ha llamado a la precaución y confirmó que ya se están investigando al menos dos casos confirmados bajo esta modalidad en la zona de la emergencia.