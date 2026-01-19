Incendios en Ñuble y Biobío: Tus derechos laborales en medio de la emergencia
Con el fuego avanzando y el humo cubriendo ciudades, la legislación chilena permite detener el trabajo cuando la vida y la salud están en riesgo.
Altas temperaturas, humo persistente y Estado de Catástrofe marcan una de las crisis ambientales más graves de los últimos años en las regiones de Ñuble y Biobío, con pronósticos que superan los 35 °C en zonas interiores y un avance rápido de los incendios forestales.
En este contexto, el Instituto de Salud Laboral (ISL) llamó a priorizar la vida, la salud y el cumplimiento de la ley, especialmente para quienes deben seguir trabajando en medio de la emergencia.
Revisa esta guía clara y útil para trabajadores y empleadores, con foco en prevención, derechos laborales y medidas concretas frente a incendios forestales, calor extremo y contaminación del aire.
El Decreto Supremo 44 (DS 44), vigente desde hace un año, establece que las empresas deben identificar, evaluar y controlar cualquier riesgo grave, incluso cuando su origen sea externo al lugar de trabajo, como incendios forestales o episodios de humo tóxico
Ante un peligro grave e inminente, el empleador está obligado a:
Los trabajadores, en tanto, tienen derecho a interrumpir sus labores y retirarse si consideran que su integridad está en peligro.
El ISL recordó que, en este escenario, los empleadores deben facilitar elementos de protección personal (EPP) adecuados para quienes trabajan en terreno o expuestos a la emergencia.
Entre las medidas básicas se incluyen:
La directora nacional del ISL, Aída Chacón Barraza, enfatizó que la vida debe ser siempre la prioridad, advirtiendo que la velocidad de propagación del fuego puede ser muy rápida en estas condiciones climáticas extremas.
El DS44 obliga a identificar a las llamadas "personas especialmente sensibles", que requieren protección reforzada ante estrés térmico, humo y afectación emocional por la catástrofe.
Este grupo incluye:
Para ellos, el empleador debe adoptar medidas inmediatas, como reasignación de funciones en zonas seguras, ajustes en la jornada o incluso la suspensión total de tareas.
Según el ISL, el 99,7% de los incendios forestales tiene origen humano, por lo que la prevención en los centros de trabajo es clave para evitar nuevas emergencias.
Recomendaciones básicas:
En medio de la emergencia por incendios en Ñuble y Biobío, el ISL mantiene operativos sus canales de orientación y apoyo técnico, además de una plataforma de capacitación gratuita para empresas y trabajadores.