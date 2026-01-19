Kast aspira a reconstrucción "rápida y oportuna": No queremos que se repita lo de Valparaíso

José Antonio Kast y Gabriel Boric sostuvieron este lunes su tercera reunión personal, esta vez a proposito de los incendios forestales activos en las regiones de Ñuble y Biobío.

El Presidente electo llegó a La Moneda acompañado de su equipo, incluido su eventual ministro de Vivienda, Iván Poduje (independiente), quien ha sido un duro crítico de la gestión del actual Gobierno ante las emergencias, especialmente en la reconstrucción de Valparaíso y Viña del Mar, que asumió como tema central de su fallida candidatura a alcalde.

Sin embargo, el encuentro se desarrolló únicamente entre ambos mandatarios, además del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y quien probablemente ocupará el mismo cargo a partir de marzo: Claudio Alvarado (UDI).

Tras la reunión, el futuro Presidente se refirió al rol que tendrá su Administración ante la emergencia en curso, y proyectó "una reconstrucción rápida, eficaz y oportuna".

"Claramente, no queremos que se repita lo que ocurrió en Valparaíso. No vamos a poder solucionar (todo) en los primeros 90 días, pero sí tenemos claras cuáles son las trabas y esperamos de ahí sacar lecciones", señaló.

Boric: "Estado presente desde el primer momento"

Por su parte, el actual Presidente de la República defendió el actuar del Gobierno frente a la emergencia, en medio de críticas respecto a una supuesta tardanza en la reacción.

"He recibido acusaciones de que el Gobierno no habría actuado oportunamente, y quiero decirles que el Estado ha estado presente desde el primer momento", sostuvo.

Boric agradeció además al Presidente electo y a su equipo por la disposición a colaborar, y anunció que esta tarde viajará a la Región de Ñuble, donde responderá nuevas consultas de la prensa.