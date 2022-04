María Luisa Méndez, académica del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica y directora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, señaló que "los pactos sociales que esperan ser exitosos no pueden no tener en cuenta la participación de alguna parte de las élites", agregando que son necesarias "no solo las élites políticas, sino también, desde luego, parte de las élites económicas".

