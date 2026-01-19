Extienden matrícula universitaria hasta marzo para damnificados por incendios en Biobío y Ñuble

En el contexto de los graves incendios que afectan a las regiones del Biobío y Ñuble, el Comité Técnico de Acceso del Subsistema Universitario sostuvo este lunes una sesión extraordinaria en la que acordó implementar una vía excepcional de matrícula universitaria hasta el 6 de marzo de 2026 para los postulantes damnificados, una medida busca resguardar y cautelar el proceso de inscripción que se inicia este martes.

Esta vía excepcional permitirá a las universidades adscritas al Sistema de Acceso matricular a postulantes seleccionados y a quienes sean convocados por listas de espera, que provengan de las comunas afectadas y que no puedan cumplir con los plazos establecidos, permitiendo que los damnificados no pierdan su cupo universitario. Se solicitará acreditar su condición de afectados mediante la presentación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia en la institución de educación superior donde resultaron seleccionados.

Asimismo, el Comité acordó avanzar en otras medidas de apoyo complementarias que serán implementadas en colaboración con las universidades. En ese marco, la Subsecretaría de Educación Superior emitirá un oficio este martes a las universidades adscritas, que incluirá orientaciones y propuestas de buenas prácticas para reforzar el acompañamiento, la flexibilidad administrativa y el apoyo académico y socioemocional a los estudiantes impactados por la catástrofe.