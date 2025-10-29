Colegios particulares critican cronograma electoral y de recuperación de clases

La Corporación Nacional de Colegios Particulares (Conacep) expresó su preocupación por el calendario electoral, que contempla que las Fuerzas Armadas entregarán los establecimientos que son locales de votación durante la noche del domingo 16 de noviembre.

"Los establecimientos serán devueltos, en la gran mayoría de los casos, el lunes en la madrugada, lo que deja a los sostenedores sin tiempo necesario para realizar el adecuado aseo, higienización y orden del colegio para recibir de manera segura a los estudiantes", dijo el presidente nacional de Conacep, Hernán Herrera, quien recordó que el Servicio Electoral (Servel) no tiene obligación de devolver limpios y en orden los recintos.

Además, la gremial de colegios privados lamentó que el Mineduc disponga recuperar las clases del lunes 17 de noviembre si fuera necesario, cuando hay colegios "que ya coparon sus espacios y días de recuperación de clases, lo que dificulta aún más que los sostenedores puedan cumplir con las instrucciones".