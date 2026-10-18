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Tópicos: País | Educación | Colegios

Suspendieron las clases en 10 comunas de la Región Metropolitana para este martes

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La medida preventiva busca proteger a la comunidad escolar frente al nuevo sistema frontal que arribará a la zona central del país durante las próximas horas.

Suspendieron las clases en 10 comunas de la Región Metropolitana para este martes
 ATON (referencial)

El cese de actividades académicas regirá para recintos de educación parvularia, básica y media.

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Ante la inminente llegada de un nuevo sistema frontal a la zona central, el Gobierno decretó la suspensión total de clases para este martes 20 de octubre en diez comunas de la Región Metropolitana que permanecen bajo alerta roja preventiva.

La determinación abarcará establecimientos que impartan educación parvularia, básica y media en los sectores cordilleranos y precordilleranos más expuestos a las precipitaciones.

De acuerdo con el reporte oficial, las comunas comprendidas bajo esta disposición preventiva son:

  • Colina
  • Las Condes
  • Vitacura
  • Lo Barnechea
  • La Reina
  • Peñalolén
  • La Florida
  • Puente Alto
  • Pirque
  • San José de Maipo

El anuncio oficial fue realizado por el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, quien dio a conocer la resolución tras una mesa técnica sostenida junto a los equipos del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

"Hemos tomado la decisión de definir tres perímetros de seguridad: primero en la comuna de Las Condes, en la zona de influencia del último aluvión; se establecerá en la comuna de Puente Alto, en la zona de los campamentos Valle Hermoso y El Sueño de Todos; en el sector de Talagante, en el sector Ribera del Río, donde aproximadamente 100 viviendas tienen una alta probabilidad de inundación", detalló el secretario de Estado.

De acuerdo con las autoridades, estos perímetros permitirán descongestionar las rutas de acceso en caso de requerirse maquinaria pesada o labores de rescate, así como facilitar el monitoreo continuo de los cauces y laderas frente al desarrollo del temporal.

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